Кредитные каникулы могут распространить на уже взятые ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Нормы законопроекта об ипотечных каникулах хотят распространить на все кредитные договоры. Такая рекомендация появилась в проекте постановления нижней палаты парламента о принятии документа в первом чтении, передает ТАСС.

В проекте сказано, что предусмотреть возможность распространения норм документа для кредитов, заключенных в прежние годы, поручено думскому комитету по финансовому рынку.

Рассмотреть законопроект об ипотечных каникулах депутаты должны были 19 марта. Но по просьбе главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, пожелавшего, чтобы законопроект был рассмотрен и принят до 18 апреля, первое чтение документа перенесли на 21 марта.

Документ устанавливает шестимесячный льготный период, когда оказавшимся в трудной жизненной ситуации заемщикам либо приостановят выплаты по ипотеке, либо уменьшат их размер. Таким правом смогут воспользоваться граждане, потерявшие работу и получившие инвалидность I и II группы.

