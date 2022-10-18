Путин проведет заседание Совбеза РФ 19 октября

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин 19 октября проведет заседание Совета безопасности РФ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что заседание пройдет в режиме видеоконференции, с докладом на нем выступит зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Оно будет посвящено вопросам устранения угроз национальной безопасности в миграционной сфере, а также регулированию процессов миграции с целью обеспечения социально экономического развития и общественно-политической стабильности страны.

О планах Путина провести встречу с членами Совбеза стало известно 16 октября. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что речь идет об обычном оперативном совещании, которые глава государства проводит еженедельно.

Ранее заместителя секретаря Совбеза РФ Олег Храмов заявил, что в России в целях противодействия подрывной работе Запада примут документы стратегического планирования. По его словам, к ним в том числе относятся "Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".



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