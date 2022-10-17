В Совбезе РФ заявили, что страна примет меры для противодействия подрывной работе Запада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России в целях противодействия подрывной работе Запада примут документы стратегического планирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя секретаря Совбеза России Олега Храмова.

"К ним (документам. – Прим. ред.), в частности, относятся Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", – сообщил Храмов.

Отмечается, что в России разработают проект концепции государственной языковой политики и лингвистической безопасности для предотвращения латинизации общества. Храмов уточнил, что нововведение позволит сохранить цивилизационный суверенитет страны.

Кроме того, ключевой задачей в России также является незамедлительное формирование конкурентоспособной информационной и игровой повестки для детей и молодежи, объяснил замсекретаря Совбеза.

По словам Храмова, США и союзники намерены применить новые подходы в целях разложения российского общества. Для этого Америка и Великобритания используют специалистов в сфере математики, информационной безопасности, антропологии и этнологии, теории систем и системного анализа, социальной психологии и психолингвистики.

Замсекретаря Совбеза России подчеркнул, что первостепенными целями Запада является воздействие на системы образования, органы государственной власти, на деятелей культуры и искусства и представителей СМИ. Кроме того, при разработке стратегии оппоненты принимают во внимание неустойчивость молодежи.

В рамках подрывной деятельности Запад также стремится создать "пятую колонну", куда привлекают известных бизнесменов, артистов, блогеров, политиков, имеющих опозиционные взгляды, объяснил Храмов.

Он также обратил внимание, что критика в отношении проекта Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей последовала от СМИ, имеющих статус иностранного агента.

Ранее Владимир Путин назвал алчность Запада и желание сохранить свою власть в мире подлинной причиной гибридной войны против РФ.

Западные государства, как заявил Путин, искали и по-прежнему ищут новый шанс ослабить и развалить Россию. При этом он напомнил, что расчет на подобный исход уже отмечался в 90-х годах прошлого века.

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