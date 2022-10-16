В Кремле подтвердили проведение совещания Путина с членами СБ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совбеза. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Речь идет о еженедельном оперативном совещании", – сказал он РИА Новости.

Песков также уточнил, что у российского лидера не было в планах проведение встречи с заместителем генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом, который прибыл в РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассмотреть предложение о встрече американского лидера Джо Байдена с Владимиром Путиным в рамках саммита G20, если оно поступит от американской стороны.

Саммит "Большой двадцатки" состоится с 15 по 16 ноября. Он пройдет на Бали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию об участии Путина в G20. Отмечалось, что формат участия российской стороны пока не определен.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!