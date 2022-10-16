В Белом доме разочарованы словами главы Палестины в беседе с Путиным – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В администрации президента США Джо Байдена глубоко разочаровались после слов лидера Пакистана Махмуда Аббаса во время разговора с Владимиром Путиным. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя совета национальной безопасности страны.

Белый дом, в частности, разочарован из-за слов Аббаса о потере доверия к Байдену. Кроме того, во время встречи глава Палестины отметил неспособность США быть посредником в переговорах Палестины и Израиля.

По данным издания, высказывание Аббаса вызвало ярость в администрации Байдена. Об этом она проинформировала советника главы Палестины.

Вместе с тем в Вашингтоне не считают Москву партнером, способным урегулировать конфликт Палестины и Израиля.

Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила о начала операции "Рассвет" против целей террористического движения "Исламский джихад" в секторе Газа 5 августа. В результате израильского удара был уничтожен один из командиров группировки Тайсир аль-Джабари. По данным Минздрава анклава, также погибли семь человек, включая пятилетнюю девочку. Еще 40 человек получили ранения.

На следующий день Москва призвала все стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность, не допускать эскалации вооруженных действий и вернуться к режиму прекращения огня. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в РФ серьезно обеспокоены новым витком вооруженного насилия в зоне палестино-израильского конфликта.



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