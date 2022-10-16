Путин проведет совещание с членами Совбеза в ближайшие дни

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин проведет совещание с членами Совета безопасности России. Об этом в своем телеграм-канале написал журналист Павел Зарубин.

В своем сообщении он сослался на телепрограмму "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1.

Ранее Путин заявил, что Германия, активно участвующая в украинском конфликте, предпочла поставить во главу угла свои союзнические обязательства вместо интересов собственных граждан. По мнению российского лидера, это ошибка, за которую приходится расплачиваться немецким гражданам.



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