Путин предложил альтернативу ежеквартальной индексации пенсий

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Идею ежеквартальной индексации пенсий и соцпособий на фоне высокой инфляции можно рассматривать, однако лучше подавлять рост цен. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

Президент РФ ответил на слова председателя партии "Справедливая Россия – За правду" Сергея Миронова, который заявил, что ежеквартальная индексация пенсий могла бы положительно сказаться на благосостоянии пенсионеров в России.

"Ежеквартальная индексация различных социальных пособий. В целом, конечно, хотелось бы это сделать. Надо подумать. Вы (Путин обратился к Миронову. – Прим. ред.) сказали это в связи с тем, что инфляция у нас достаточно высокая. Но есть другой способ – подавление инфляции. Чтобы такой проблемы не было", – подчеркнул Путин.

Ранее Миронов предложил отменить систему индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и перейти к более прозрачным критериям назначения пенсии. Парламентарий также считает, что необходимо формировать пенсии исходя из трех показателей: стаж, заработок и условия труда. Кроме того, депутат добавил, что в РФ нужно ввести пенсионные льготы для медиков, педагогов и многодетных родителей.