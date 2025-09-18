Требования к военной форме изменятся в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России с 2026 года изменятся требования к военной форме. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на указ Владимира Путина.

Как следует из документа, с 2026 года форму для российских военных должны изготавливать на территории страны. К 2027 году шить ее необходимо из отечественных тканей.

Глава государства поручил правительству, Минобороны и Минпромторгу принять дополнительные меры для поставки вещевого имущества, изготовленного из российских материалов. Это необходимо, чтобы исключить закупки иностранного производства.

Ранее Путин в ходе посещения нижегородского полигона Мулино осмотрел выставку вооружения и техники, где прошел основной этап учений "Запад-2025". При этом он прибыл на учения в полевом комплекте формы без погон, с нашивками "Президент РФ" и "Путин В. В.". На форме также были шевроны с триколором и двуглавым орлом.

