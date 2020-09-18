Российское вооружение по ряду характеристик не имеет аналогов в мире – Путин

15:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Владимир Путин заявил, что российское вооружение по ряду характеристик не имеет аналогов в мире, передает ТАСС.
Глава государства отметил успехи отечественных оружейников, подчеркнув, что они достойно продолжают дело своих предшественников. По его словам, специалисты "производят уникальные образцы вооружения", опережающие по своим свойствам зарубежные аналоги.
"А в некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов в мире, по ряду характеристик это уж совершенно очевидно", – заметил Путин.
В июне глава государства заявил о разработке контргиперзвукового оружия. Президент отмечал, что Россия сохраняет паритет с США по количеству ядерных боезарядов и носителей, но при этом лидирует по перспективным разработкам вооружений.
Месяцем ранее Путин заявил, что в стране никогда бы не смогли создать такие высокотехнологичные виды оружия, если бы не вклад научных школ и инженерных кадров.
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