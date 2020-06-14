Путин заявил о разработке контргиперзвукового оружия

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин заявил, что Россия находится на первом месте в плане разработки новых видов вооружений, в том числе гиперзвукового оружия. Об этом президент сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"С большой степенью вероятности у нас средства борьбы с гиперзвуковым оружием появятся к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие", – заявил Путин.

Президент отметил, что Россия сохраняет паритет с США по количеству ядерных боезарядов и носителей, но при этом лидирует по перспективным разработкам вооружений.

Ранее глава государства отметил важную роль российской науки при создании современного вооружения. Президент отметил, что в стране никогда бы не смогли создать такие высокотехнологичные виды оружия, если бы не вклад научных школ и инженерных кадров.

В феврале сообщалось, что армию и флот РФ оснастят новейшим вооружением. В частности, речь идет о лазерных и гиперзвуковых комплексах.

Путин отмечал, что армия страны и дальше будет укреплять потенциал стратегических сил посредством использования новейшего вооружения и техники. По его словам, в этом случае обороноспособность страны обеспечена на долгое время.

