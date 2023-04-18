Мишустин заявил о применении инновационных технологий при благоустройстве территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что власти продолжат уделять большое внимание благоустройству общественных пространств. Об этом сообщает ТАСС.

"Большое внимание будем уделять благоустройству общественных пространств, при этом начнем активнее применять инновационные технологии, в частности, умные системы освещения", – сказал премьер на стратегической сессии по опережающему развитию инфраструктуры.

Мишустин отметил важность мнения местных жителей при планировании общественных пространств. Он напомнил о начале всероссийского голосования за объекты, которые будут благоустроены в первую очередь. Голосование продлится до конца мая.

"Городская среда должна быть не только красивой, но и очень функциональной, современной", – добавил премьер.

По его словам, в стране уже запущена программа улучшения сферы коммунальной инфраструктуры, чтобы неудобства, связанные с отключением воды и отопления, возникали как можно реже.

Ранее сообщалось, что в Хорошёвском районе Москвы появится многоярусный ландшафтный парк. На территории нового общественного пространства высадят многолетние растения, которые будут защищать территорию пыли и шума.

В центре парка будут высажены растения разной высоты и типов. По периметру парка установят скамьи и места для общения.