Путин оценил влияние отечественных мультфильмов на воспитание детей

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин призвал добавлять как можно больше положительных вещей в отечественные мультфильмы, поскольку они влияют на воспитание детей.

В ходе ежегодной пресс-конференции глава государства отметил, что обсуждали с коллегами проблемные вопросы анимационной индустрии и киностудии "Союзмультфильм" в частности.

"На ней воспитывается целое поколение наших детей, они должны воспитываться на вещах, которые воспринимаются малышами, основанные на сострадании, на любви к родине, ближнему, природе", – заявил Путин.

Он подчеркнул, что в вопросе мультфильмов родителям следует быть осторожнее, чтобы просмотр не нанес урон психике.

Также Путин отметил важную роль государства в поддержке положительного контента. Президент объяснил, что речь не идет о заказе со стороны властей.

Студия "Союзмультфильм" ранее объявила о намерении выпустить мультсериал, рассказывающий об инопланетянах и проблемах с экологией на планете Земля. Мультипликаторы будут работать со специалистами компании Toonz.

