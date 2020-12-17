Путин оценил влияние отечественных мультфильмов на воспитание детей

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин призвал добавлять как можно больше положительных вещей в отечественные мультфильмы, поскольку они влияют на воспитание детей.
В ходе ежегодной пресс-конференции глава государства отметил, что обсуждали с коллегами проблемные вопросы анимационной индустрии и киностудии "Союзмультфильм" в частности.
"На ней воспитывается целое поколение наших детей, они должны воспитываться на вещах, которые воспринимаются малышами, основанные на сострадании, на любви к родине, ближнему, природе", – заявил Путин.
Он подчеркнул, что в вопросе мультфильмов родителям следует быть осторожнее, чтобы просмотр не нанес урон психике.
Также Путин отметил важную роль государства в поддержке положительного контента. Президент объяснил, что речь не идет о заказе со стороны властей.
Студия "Союзмультфильм" ранее объявила о намерении выпустить мультсериал, рассказывающий об инопланетянах и проблемах с экологией на планете Земля. Мультипликаторы будут работать со специалистами компании Toonz.
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