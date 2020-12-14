"Шрэк", "Темный рыцарь" и "Заводной апельсин" вошли в Национальный реестр фильмов США

Фото: стоп-кадр из мультфильма "Шрек", 2001 год, реж. – Эндрю Адамсон, Вики Дженсон

Национальный реестр фильмов США пополнился 25 кинолентами. Об этом сообщается на сайте Библиотеки Конгресса Соединенных Штатов.

В перечень внесли картины "Заводной апельсин", "Шрэк", а также "Темный рыцарь". Отмечается, что реестр должен отражать американское общество и представлять богатый гобелен американского кинематографа.

В список включают картины, которые имеют культурное, историческое и эстетическое значение. Например, в реестр также попали "Бриолин", "Братья Блюз", "Клуб Буэна Виста" и "Повелитель бури".

Ранее сериал "Эпидемия" стал первым российским проектом, вошедшим в топ-10 лучших иностранных сериалов на Netflix в США.

Представители сервиса пояснили, что успешность проектов определяют по просмотрам за первые 28 дней после релиза на платформе. Сериал на протяжении двух недель входил в десятку самых просматриваемых фильмов в 72 странах мира, а на пике популярности достиг третьей позиции.