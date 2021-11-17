РФ продолжит посредничать в урегулировании конфликта Еревана и Баку – Песков

Фото: ТАСС/AP Photo/Emrah Gurel

Россия намерена и дальше оказывать посредничество в переговорах между Арменией и Азербайджаном по урегулированию конфликта, возникшего между этим странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы все-таки рассчитываем, что единственным путем по стабилизации ситуации является выполнение трехсторонних договоренностей. И мы считаем, что все страны должны в первую очередь соблюдать взятые на себя обязательства", – приводит его слова РИА Новости.

Песков подчеркнул, что выполнение договоренностей, подписанных по завершении конфликта в Карабахе, станет залогом сохранения перемирия.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого лидеры обсудили сложившуюся ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу также провел телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана, в ходе которых призвал страны прекратить эскалацию конфликта на границе.

Во вторник, 16 ноября, Армения сообщила о нападении со стороны азербайджанских вооруженных сил. В связи с этим Ереван попросил Россию защитить территориальную целостность страны в рамках ОДКБ. Позже стало известно, что во время боев на границе стороны понесли потери живой силы, было уничтожено порядка 10 единиц азербайджанской бронетехники.

