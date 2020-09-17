Песков оценил план Польши арестовать диспетчеров по делу Качиньского

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к инициативе Польши об аресте российских авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска в день крушения самолета президента Польши Леха Качиньского.

Песков также уточнил, что не знает, обращалась ли Варшава в Генеральную прокуратуру РФ с запросом об аресте россиян, передает РИА Новости.

"Я не знаю, были ли какие-то контакты или какие-то правовые действия в соответствии с международной практикой, получала ли наша Генпрокуратура или следственные органы обращения со стороны Варшавы, нам об этом пока неизвестно", – заявил Песков.

Ранее СМИ сообщили, что польская Генпрокуратура готовится запустить процедуру ареста диспетчеров. Если суд примет решение об их аресте, они могут быть объявлены в международный розыск. Отмечается, что в этом случае власти Польши предъявят требование о выдаче работников аэродрома.

В конце июля польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Леха Качиньского объявила, что тротил, названный причиной крушения лайнера, был заложен во время ремонта в России. Эксперты раскритиковали версию о столкновении с землей.

10 апреля 2010 года самолет Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария Качиньская, а также польские политики, высшее военное командование и религиозные деятели. Все они погибли.

Российское следствие выяснило, что с учетом трудных метеоусловий командир самолета должен был уйти на запасной аэродром, но не сделал этого. Последующие ошибочные действия экипажа привели к трагедии. Версия о взрыве на борту не подтвердилась.

