Песков оценил план Польши арестовать диспетчеров по делу Качиньского

13:09
Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к инициативе Польши об аресте российских авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска в день крушения самолета президента Польши Леха Качиньского.
Песков также уточнил, что не знает, обращалась ли Варшава в Генеральную прокуратуру РФ с запросом об аресте россиян, передает РИА Новости.
"Я не знаю, были ли какие-то контакты или какие-то правовые действия в соответствии с международной практикой, получала ли наша Генпрокуратура или следственные органы обращения со стороны Варшавы, нам об этом пока неизвестно", – заявил Песков.
Ранее СМИ сообщили, что польская Генпрокуратура готовится запустить процедуру ареста диспетчеров. Если суд примет решение об их аресте, они могут быть объявлены в международный розыск. Отмечается, что в этом случае власти Польши предъявят требование о выдаче работников аэродрома.
В конце июля польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Леха Качиньского объявила, что тротил, названный причиной крушения лайнера, был заложен во время ремонта в России. Эксперты раскритиковали версию о столкновении с землей.
10 апреля 2010 года самолет Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария Качиньская, а также польские политики, высшее военное командование и религиозные деятели. Все они погибли.
Российское следствие выяснило, что с учетом трудных метеоусловий командир самолета должен был уйти на запасной аэродром, но не сделал этого. Последующие ошибочные действия экипажа привели к трагедии. Версия о взрыве на борту не подтвердилась.
Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета
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