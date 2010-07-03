Путин поручил главам регионов лично посетить пострадавшие от паводков районы

17:32
17:32
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Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поручил главам регионов лично посетить районы, пострадавшие от паводков, оказать помощь быстро и эффективно с учетом приближающихся холодов, передает РИА Новости.
"Прошу должным образом инструктировать подчиненных, уважаемые коллеги, ответственно, нормально поставить всю работу, а глав регионов лично, никому не перепоручая, посетить пострадавшие районы самим, своими глазами посмотреть, что там происходит, с людьми поговорить, понять, что нужно сделать", – сказал Путин в кризисном центре МЧС.
В Амурской и Еврейской автономной областях, а также в Хабаровском крае введен режим ЧС из-за сильных дождей и паводка.
В Комсомольске-на-Амуре ситуация по-прежнему остается сложной. Там во время паводка уровень воды достиг отметки 829 сантиметров. Опасной для города считается отметка 650 сантиметров. В зоне подтопления находятся подвалы в жилых районах, несколько сотен дворов, приусадебные участки. В пунктах временного размещения остаются десятки человек.
В Еврейской автономной области в зону наводнения попали десятки населенных пунктов. В Приамурье паводок подтопил более 250 тысяч гектаров сельхозугодий.
В Иркутской области стихия разрушила более 3,5 тысячи домов. Паводок был признан чрезвычайной ситуацией федерального масштаба – погибли 25 человек, 9 числятся пропавшими без вести. Вместе с тем 17 августа еще в двух районах Приморского края ввели режим ЧС муниципального уровня в связи с подтоплениями. Всего в регионе подтоплено около 130 домов и больше 460 подворий.
Глава Примгидромета Борис Кубай ранее рассказал, что могло стать причиной паводков. По его словам, влажный и теплый воздух дошел до Приморского края, Байкала и Амура, вызвав обильные осадки – в некоторых районах Приморья выпало до 200 процентов месячной нормы.
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