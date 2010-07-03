Бюджет Хабаровского края увеличат на 400 миллионов рублей для борьбы с паводком

Фото: МЧС России/ТАСС

Власти Хабаровского края увеличат бюджет на противопаводковые меры минимум на 400 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова главы региона Сергея Фургала.

"После выборов буду подавать в краевой парламент просьбу заложить в бюджете увеличение расходов на противопаводковые мероприятия", – заявил Фургал.

В Хабаровском крае с конца июля складывается сложная гидрологическая обстановка. Из-за сильных дождей уровень воды в Амуре и других реках значительно увеличился, из-за чего сформировался паводок

Наибольший удар стихии принял на себя Комсомольск-на-Амуре. Уровень воды там прибывает на 10-15 сантиметров каждые сутки, на сегодняшний день составляет почти 8 метров. Пик паводка ожидается 8 сентября.

"Не менее 200 миллионов рублей необходимо на противопаводковые мероприятия по Комсомольску-на-Амуре", – подытожил Фургал.

Ранее уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре за сутки поднялся еще на 12 сантиметров. В зоне подтопления оказались 91 индивидуальный жилой дом, 296 приусадебных участков и 156 подвалов многоквартирных домов.