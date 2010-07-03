Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре превысил 7,6 метра

Фото: ТАСС/Дмитрий Моргулис

Уровень воды в реке Амур у города Комсомольск-на-Амуре достиг 7,66 метра, прибавив за сутки 13 сантиметров. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в городской администрации.

"Подтоплено 84 индивидуальных дома, 289 приусадебных участков, 75 подвалов в многоквартирных домах. Большинство – в Центральном округе Комсомольска", – сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что в пунктах временного размещения граждан находятся 32 человека. Синоптики предполагают, что в ближайшую неделю уровень воды поднимется до 820 сантиметров, что будет являться превышением критической отметки на полтора метра.

Ранее климатолог объяснил непредсказуемость аномальных осадков. Специалист отметил, что наводнения на Дальнем Востоке – частое явление.