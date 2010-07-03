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04:04

В Комсомольске-на-Амуре началось активное подтопление частных домов и многоэтажек

происшествия экология безопасность

04:04

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Фото: ITAR-TASS

Уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре за сутки поднялся еще на 12 сантиметров до 7,78 метра. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в городской администрации.

"Уровень Амура поднялся до 778 см, прибавив 12 сантиметров за сутки. Обстановка остается чрезвычайно сложной", – сообщили в ведомстве.

Сутками ранее в городе были подтоплены 84 частных дома, 289 приусадебных участков и 75 подвалов многоэтажек.

"Сейчас в зоне подтопления 91 индивидуальный жилой дом, 296 приусадебных участков, 156 подвалов многоквартирных домов", – отметили в администрации.

Власти просят горожан не выкачивать воду из подвалов, так как это может повредить фундамент. Добавляется, что в 65 частных домах в зоне паводка было отключено электричество.

Ранее уровень воды в реке Амур у города Комсомольск-на-Амуре достиг 7,66 метра. Сообщалось, что в пунктах временного размещения граждан находятся 32 человека.

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происшествия экология безопасность

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