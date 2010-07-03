Синоптики объяснили паводки в Сибири и сильные дожди в Приморье

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Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, что именно стало причиной паводков в Сибири и обильных дождей в Приморском крае, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Прежде всего, перегрев территории соседнего Китая, куда на протяжении всего весенне-летнего сезона наблюдался активный вынос теплого переувлажненного тропического воздуха", – отметил эксперт.

Он добавил, что влажный и теплый воздух дошел до Приморского края, Байкала и Амура, вызвав обильные осадки – в некоторых районах Приморья выпало до 200 процентов месячной нормы.

В Иркутской области стихия разрушила более 3,5 тысячи домов. Паводок был признан чрезвычайной ситуацией федерального масштаба – погибли 25 человек, 9 числятся пропавшими без вести. Вместе с тем 17 августа еще в двух районах Приморского края ввели режим ЧС муниципального уровня в связи с подтоплениями. Всего в регионе подтоплено около 130 домов и больше 460 подворий.