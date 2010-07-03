Еще в двух районах Приморья ввели режим ЧС

Фото: ТАСС/Сергей Деревяга

Режим ЧС муниципального уровня в связи с подтоплениями ввели еще в двух районах Приморского края. Ситуация вызвана прошедшими в регионе ливнями. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Приморского края.

"Сегодня дополнительно попросили ввести режимы ЧС Лесозаводск и Октябрьский район. Разрешение такое дано", – рассказал врио вице-губернатора края Олег Мельников.

Он отметил, что в целом в регионе подтоплено около 130 домов и больше 460 подворий.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются, критичной ситуации нет", – заключили в администрации.

Режим ЧС в связи с подтоплениями уже действовал в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Пограничном районах и Уссурийском городских округах. В администрации заверили, что силы и средства территориальной подсистемы РСЧС переведены в режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что тайфун "Кроса" обесточил 9 населенных пунктов на Сахалине. В районе были развернуты аварийно-восстановительные работы.