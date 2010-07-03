Количество подтопленных домов увеличилось в Хабаровском крае

Сложная обстановка сохраняется в Хабаровском крае из-за паводков. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС.
"По состоянию на утро 7 сентября, на территории Хабаровского края в зоне паводка находятся 10 муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 83 населенных пунктах. В 51 из них отмечается подтопление 231 частных жилых домов и 914 приусадебных участков", – сообщили в пресс-службе ведомства.
В МЧС добавили, что уровень воды у Комсомольска-на-Амуре вырос до 799 сантиметров. В городе круглосуточно продолжают укреплять дамбы. При этом уровень воды у Хабаровска наоборот спадает.
Ранее в Комсомольске-на-Амуре началось активное подтопление частных домов. В городской администрации назвали сложившуюся обстановку чрезвычайно сложной.
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