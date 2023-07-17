Песков заявил, что ЧП на Крымском мосту потребует собранности от властей

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Теракт на Крымском мосту потребует собранности и дополнительной работы со стороны российских властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем причину, мы знаем тех, кто стоит за этим террористическим актом. Это потребует дальше от всех нас собранности и дополнительных мер, дополнительной работы", – сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности принятия дополнительных мер безопасности в Крыму из-за теракта, представитель Кремля уточнил, что пока об этом разговоров не шло.

Он также сообщил, что в связи со случившимся Владимир Путин уже заслушал доклады вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, директора ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Виталия Савельева и главы Крыма Сергея Аксенова.

Говоря о том, что произошло на Крымском мосту, Песков отметил, что 17 июля киевский режим убил молодую российскую семью. Он не стал уточнять, каким конкретно будет ответ Москвы на случившееся, подчеркнув лишь, что в конечном итоге для Украины все закончится достижением Россией целей СВО.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Туристов и жителей Крыма призвали выбирать альтернативные маршруты через новые регионы РФ.

В результате происшествия погибли мужчина и женщина – жители Белгородской области. Также пострадала их несовершеннолетняя дочь. В момент происшествия семья ехала по мосту на легковом автомобиле.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Как рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами ВСУ, что привело к повреждению автодорожной инфраструктуры моста.



Уголовное дело о теракте возбудили после ЧП на Крымском мосту