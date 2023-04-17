14:07Общество
В Кремле не стали комментировать приговор политику Кара-Мурзе
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов (Владимир Кара-Мурза признан в России иноагентом)
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать приговор Мосгорсуда политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает "Газета.ру".
"Мы никогда не комментируем судебные решения, не будем это делать и на сей раз", – ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос, считают ли в администрации президента 25 лет колонии строгого режима разумным и обоснованным сроком для Кара-Мурзы.
В свою очередь, мать российского журналиста сказала, что приговор сыну превзошел даже ее ожидания, сообщает News.ru.
"Ожидала, что будет циничный приговор 24 года, но он превзошел мои ожидания", – отметила женщина.
Мать Кара-Мурзы на заседании Мосгорсуда заявила, что за последний год у нее было только одно свидание с сыном. Она также сказала, что на заседание не пустили других родственников, однако разрешили присутствовать массовке из практикантов. Кроме того, в суде не было иностранных послов.
17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. По данным СМИ, защита намерена обжаловать приговор. Адвокат осужденного публициста Мария Эйсмонт указала на ряд серьезных процессуальных нарушений, допущенных в ходе судопроизводства.
В начале октября прошлого года Кара-Мурзу обвинили в государственной измене. По данным ФСБ, публицист мог сотрудничать с одной из стран НАТО.
Позже появилась информация, что причиной возбуждения дела в отношении Кара-Мурзы стала его критика в адрес российских властей из-за рубежа. Его адвокат уточнял, что обвинение было выдвинуто по факту выступлений в Лиссабоне, Хельсинках и Вашингтоне.
В апреле этого года гособвинение запросило для Кара-Мурзы наказание в виде 25 лет колонии строгого режима. Ему вменяют государственную измену, распространение фейков о ВС РФ и руководство нежелательной организацией.
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