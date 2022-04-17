Песков объяснил, почему в 2016 году Путин не покинул Восточный после неудачного пуска

Фото: kremlin.ru
После неудачного запуска в 2016 году Владимир Путин не покинул космодром Восточный, поскольку был уверен, что следующий пуск окажется успешным. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что в тот день приближенные к Путину лица рекомендовали ему возвращаться в Москву, поскольку у него там была запланирована программа, однако решил остаться.
"Президент вечером поздно принял участие в совещании инспекционной группы "Роскосмоса". <...> Когда он услышал доклады по каждому узлу, он принял решение остаться, потому что была уверенность, что пуск будет удачный", – сказал он.
Песков также отметил, что то совещание – самый совершенный процесс, который он когда-либо видел.
Строительство космодрома Восточный в Амурской области началось в 2012 году. Тогда же появились первые сведения о задержках зарплат рабочим и возможном срыве сроков строительства. В 2015 году против руководства нескольких компаний-подрядчиков возбудили уголовные дела в связи с невыплатой зарплаты и невыполнения обязательств.
Первый запуск с космодрома произвели 28 апреля 2016 года. Ракета-носитель "Союз 2.1а" не смогла вывести на целевую орбиту 19 спутников.
По фактам нарушений при строительстве космодрома возбуждено более 100 дел. Ущерб от преступлений оценивается в 10 миллиардов рублей. В ноябре прошлого года виновные в хищениях получили от 4 до 5,5 года колонии. А до этого пять лет лишения свободы условно и штраф получил Виктор Гребнев, который руководил строительством космодрома.
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