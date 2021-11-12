Виновные в хищениях на космодроме "Восточный" получили реальные сроки

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Виновные в хищении 404 миллионов рублей на космодроме "Восточный" сотрудники бывшего Спецстроя и других структур получили от 4 до 5,5 года колонии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Бывших руководителя Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов Евгения Ермолаева, исполняющего обязанности начальника ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России Андрея Захарова и гендиректоров частных фирм Ольгу Зугаеву и Сергея Поливанова признали виновными в растрате и отмывании преступных доходов.

Своей вины никто из них не признал. В итоге суд приговорил Ермолаева к 5,5 года лишения свободы, Захарова и Зугаеву – к 4,5 года каждого, а Поливанова – к 4 годам лишения свободы. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Чтобы обеспечить исполнение приговора в части гражданских исков, взыскания штрафов и других имущественных взысканий, на недвижимое и иное имущество обвиняемых наложили арест на сумму более 105 миллионов рублей. Как планируется возмещать оставшуюся сумму, не уточняется.

По данным следствия, в 2012–2013 годах еще один организатор аферы, бывший исполняющий обязанности начальника ГУ СДА при Спецстрое России Вячеслав Фаткуллин, растратил 124,9 миллиона рублей под видом исполнения договора на разработку индивидуальных индексов изменения сметной стоимости строительства "Восточного".

Второй эпизод относится к 2013–2014 годам. Тогда соучастники растратили еще 280 миллионов рублей под таким же предлогом.

Космодром расположен в Амурской области близ города Циолковского. Его строительство началось в 2012 году. Тогда же появились первые сведения о задержках зарплат рабочим и возможном срыве сроков строительства. В 2015 году против руководства нескольких компаний-подрядчиков возбудили уголовные дела в связи с невыплатой зарплаты и невыполнения обязательств.

Первый запуск с космодрома произвели 28 апреля 2016 года. Ракета-носитель "Союз 2.1а" не смогла вывести на целевую орбиту 19 спутников.

По фактам нарушений при строительстве космодрома возбуждено более 100 дел. Ущерб от преступлений оценивается в 10 миллиардов рублей.

В конце июня суд назначил пять лет лишения свободы условно и штраф Виктору Гребневу, который руководил строительством "Восточного".

По данным следствия, с 2012 до осени 2014 года Гребнев заключал заведомо невыгодные для своей компании договоры поручительства. По такой схеме он присвоил более 288 миллионов рублей.