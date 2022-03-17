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политика

18:07

Путин обсудил с Эрдоганом ход спецоперации РФ на Украине

властьполитика

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ход специальной военной операции России по защите ЛНР и ДНР. Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам телефонных переговоров.

"Обсуждены различные аспекты развития ситуации вокруг проведения специальной военной операции по защите Донбасса", – отмечается в заявлении.

Глава РФ также проинформировал президента Турции и о ходе переговоров российских и украинских делегаций.

Эрдоган, в свою очередь, выразил признательность за содействие в эвакуации с территории Украины турецких граждан.

Отмечается, что политики договорились о дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества, включая проекты в энергетике.

Накануне состоялись переговоры Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова. По словам политика, беседа прошла 16 марта после того, как президент провел совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов. В своем докладе российскому лидеру Кадыров рассказал о военнослужащих из Чеченской Республики, выполняющих поставленные задачи на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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