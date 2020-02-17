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Москва 24

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Политика

13:00

В Кремле оценили позицию судьи КС по СССР

власть политика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал особым мнением позицию одного из судей КС РФ по СССР.

"Существует такая практика публикаций такого мнения. В данном случае мы оставляем это без комментариев, исходим из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский призвал не считать Россию правопреемницей СССР. Он указал на незаконность создания Советского Союза и призвал не рассматривать реабилитацию жертв репрессий как возмещение вреда, нанесенного потерпевшему виновным лицом.

Это высказывание в беседе с Москвой 24 прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

По словам его словам, Советский Союз был признан всеми странами мира и имел дипломатические отношения со всеми государствами. С мнением Арановского он не согласился, заявив, что юридическое правопреемство и характеристика режима, который существовал, – разные вещи. Емельянов добавил, что создание государства и репрессии являются разными вещами.

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