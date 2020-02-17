В ГД прокомментировали заявление не считать Россию правопреемницей СССР

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Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов прокомментировал Москве 24 предложение судьи КС не считать Россию правопреемницей СССР.

По словам Емельянова, Советский Союз был признан всеми странами мира и имел дипломатические отношения со всеми государствами. С мнением судьи Константина Арановского он не согласился, заявив, что юридическое правопреемство и характеристика режима, который существовал, – разные вещи.

"В той же Франции существовали разные режимы, и образовалась нынешняя Франция в результате Французской революции. В истории Франции гильотина во время Робеспьера была, репрессивные режимы Наполеона были. Но это же не влияет на легитимность, правопреемство Французских республик и монархий. Поэтому не надо путать: есть юридические понятия и оценочные характеристики политического режима", – отметил первый зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству.

Емельянов добавил, что создание государства и репрессии являются разными вещами.

"Репрессии-то начались гораздо позже создания государства. Его аргументы из другой политической категории. Юридическое правопреемство отнюдь не значит, что перенимается и касается политического режима. На примере Франции могу сказать, что режимы, формы правления были разные, но юридическое правопреемство Франции сохранялось", – заключил он.

Ранее судья Конституционного суда призвал не считать Россию правопреемницей СССР. Он указал на незаконность создания Советского Союза и призвал не рассматривать реабилитацию жертв репрессий как возмещение вреда, нанесенного потерпевшему виновным лицом.