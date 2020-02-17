Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

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Судья Конституционного суда Константин Арановский в комментарии к постановлению по делу о возвращении жилья детям репрессированных отметил, что Россию не стоит считать правопреемницей СССР, сообщает "Коммерсант".

Он указал на незаконность создания Советского Союза и призвал не рассматривать реабилитацию жертв репрессий как возмещение вреда, нанесенного потерпевшему виновным лицом.

"Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии", – сказал Арановский.

Он считает, что Россия не должна быть связана с "тоталитарными преступлениями" ни лично, ни через правопреемство.

Также Арановский привел пример успешного опыта юридического отказа от социалистического прошлого. Так, он упомянул Германию, которая законодательно осудила деятельность Социалистической единой партии Германии. Кроме того, Арановский отметил опыт Чехии, в которой приняли "Акт о незаконности коммунистического режима".

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленский указал на недопустимость искажения правды о Второй мировой войне. Поводом для такого заявления стало выступление Зеленского в Польше, в котором он возложил вину на развязывание мирового конфликта на Советский Союз.