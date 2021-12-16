Голикова заявила об отсутствии случаев смертей от прививки против COVID-19 в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Случаев смерти от прививки против COVID-19 в России в 2020 году зафиксировано не было, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления в Госдуме.

Ранее Голикова заявила, что за первые две недели декабря смертность от последствий COVID-19 снизилась в России на 14,7%. Она также отметила, что между эпидемиологическими подъемами и показателями смертности существует прямая взаимосвязь: число смертей от коронавируса увеличивается спустя две-три недели после начала очередной волны заболеваний.

Число полностью вакцинированных от коронавируса россиян превысило 70,4 миллиона. Первым компонентом вакцины привились 76,4 миллиона человек. При этом уровень коллективного иммунитета в стране составляет 57,7%.

За последние сутки в России подтвердили 28 486 новых случаев коронавирусной инфекции. От последствий COVID-19 умерли 1 133 человека, а выздоровели 37 155 человек. Всего за время пандемии коронавирусную инфекцию перенесли 8 876 788 россиян.

