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Москва 24

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Политика

14:04

Песков прокомментировал предложение по расселению аварийных домов

власть политика экономика общество

Фото: Москва 24/Сергей Киселев

Вопрос о расселении жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой должно решать правительство, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это вопрос правительству. Это чисто вопрос правительства, я прошу туда обращаться", – сказал Песков газете "Известия", отвечая на вопрос, поддерживают ли такое предложение в Кремле.

С предложение расселять жителей аварийных домов по ипотеке со ставкой не выше трех процентов выступил депутат Госдумы Дмитрий Юрков. Он объяснил свое предложение материальным положением владельцев аварийного жилья. По его словам, в основном это малоимущие россияне.

Ранее Министерство строительства и ЖКХ предложило предоставить жителям аварийных домов льготную ипотеку. Об этом заявила заместитель главы ведомства Татьяна Костарева, представляя на слушаниях в Госдуме поправки в Жилищный кодекс об аварийном и ветхом жилье.

В начале декабря стало известно, что Дмитрий Медведев утвердил изменения в положение о признании помещения жилым или непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Основанием для признания жилья аварийным становится техническое состояние несущих строительных конструкций или дома в целом, которое характеризуется их повреждениями и деформациями, потерей несущей способности, опасностью обрушения или креном.

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