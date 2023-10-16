Путин провел переговоры с лидерами стран Ближнего Востока, выступив за перемирие в Газе

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Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из Сирии Башаром Асадом, главой Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Палестины Махмудом Аббасом и египетским президентом Абдельфаттахом Сиси. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

Во время переговоров президенты обсудили эскалацию палестино-израильского конфликта. Все представители пяти стран выразили обеспокоенность из-за начала боевых действий и активного роста числа жертв среди мирных граждан.

"Высказано единодушное мнение о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия с целью срочного оказания помощи всем нуждающимся", – сказано в сообщении Кремля.

Кроме того, Владимир Путин выслушал позиции и оценки коллег, которые обратили внимание на обострение гуманитарной ситуации в секторе Газа и на необходимость снятия блокады региона для передачи лекарств, еды и других жизненно важных вещей. Также президенты выразили обеспокоенность по поводу того, что конфликт может перерасти в региональную войну.

Российский лидер, в свою очередь, отметил, что любые формы насилия над гражданским населением являются неприемлемыми, а также добавил, что в стране глубоко сопереживают всем пострадавшим и родственникам погибших из-за эскалации ситуации вокруг Израиля.

Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви сообщил, что Израиль возобновил подачу воды в южную часть сектора Газа. Посол, комментируя вопрос о том, надолго ли возобновлена подача, сообщил, что пока не знает этого.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.

16 октября Израиль анонсировал гуманитарное прекращение огня для сектора Газа. В этот промежуток времени некоторым жителям Газы разрешат уехать в Египет через КПП "Рафах". Также в Газу допустят гумпомощь. Однако канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что режим прекращения огня в секторе Газа не действует.

В ООН сообщили, что в больницах Газы осталось топлива на сутки работы