Посол Израиля в РФ сообщил о возобновлении водоснабжения юга сектора Газа

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Израиль возобновил подачу воды в южную часть сектора Газа. Об этом сообщил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви.

"С утра точно это функционирует", – добавил он.

Посол, комментируя вопрос о том, надолго ли возобновлена подача, сообщил, что пока не знает этого.

"Это вопросы уже технического уровня", – подчеркнул Бен Цви.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Израиль передал информацию американской администрации о возобновлении водоснабжения на юге сектора Газа. По словам Салливана, США планируют координировать усилия с Израилем, Египтом, Иорданией и ООН для гарантии доступа мирных жителей Газы к предметам базовой необходимости.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.

16 октября Израиль анонсировал гуманитарное прекращение огня для сектора Газа. В этот промежуток времени некоторым жителям Газы разрешат уехать в Египет через КПП "Рафах". Также в Газу допустят гумпомощь. Однако канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что режим прекращения огня в секторе Газа не действует.

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