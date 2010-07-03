Путин назвал новую задачу для ОПК

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Владимир Путин назвал новую задачу для предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ. На совещании по вопросу программы финансового оздоровления ОПК президент посоветовал предприятиям "оборонки" заняться производством оборудования для медицины и переработки отходов.
Российский лидер напомнил, что "пик поставок вооружения в рамках гособоронзаказа в целом пройден". В связи с этим "перед организациями ОПК, помимо профильной работы, создания заделов для техники новых поколений, стоят масштабные задачи по увеличению выпуска гражданской, причем высокотехнологичной, продукции", отметил Путин.
Как подчеркнул глава государства, продукция предприятий ОПК должна быть "востребованной, конкурентоспособной как внутри страны, так и на мировых рынках".
"Особенно нужна медицинская, строительно-дорожная техника, телекоммуникационные системы и оборудование для переработки отходов и мусора", – уточнил президент.
По его словам, потенциальный спрос оценивают в 6,2 триллиона рублей, поэтому тем более важно, чтобы "большая часть этого спроса была удовлетворена именно отечественными производителями".
Устойчивость финансового состояния ОПК глава государства назвал "очень важным для экономики страны, для промышленности вопросом". Такая устойчивость, по мнению президента, должна стимулировать диверсификацию, технологическое обновление и наращивание производства.
В сентябре на заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске глава государства заявил об ошибках при импортозамещении в ОПК. По словам Путина, они привели к тому, что в прошлом году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа.
Также президент обратил внимание на закредитованность предприятий ОПК. Тема эта, по словам российского лидера, уже не раз обсуждалась. Так, было зафиксировано, что одной из причин нехватки средств является малая загрузка мощностей при снижении объемов заказов. При этом затраты по опытно-конструкторским работам не были учтены в документах, но их финансирование продолжалось.
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