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15:15

Кабмин продлил программу развития ОПК до 2027 года

власть технологии

15:15

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Госпрограмма развития оборонно-промышленного комплекса продлена до 2027 года. Постановление правительства РФ появилось на портале правовой информации.

Прежде программа, учрежденная кабмином в мае 2016 года, была рассчитана до 2025 года.

В документе отмечается, что с 2021 года на программу ежегодно будут выделять восемь миллиардов 561 миллион 430 тысяч рублей. При этом в текущем году на программу выделят 5,95 миллиарда рублей.

В ноябре минувшего года Владимир Путин призвал сократить цикл производства ракет и боеприпасов. Глава государства отметил, что продукция отрасли становится все более высокотехнологичной. Почти все образцы имеют длительные циклы изготовления, которые определяются мощностью не только предприятий, но и заводов-поставщиков комплектующих изделий.

власть технологии

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