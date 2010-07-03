Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ с 2020 года

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Парламентский комитет по труду и социальной политике поддержал законопроект об установлении с 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 12 тысяч 130 рублей в месяц. Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года составит 850 рублей (рост на 7,5%).

Принятие законопроекта будет способствовать повышению зарплаты почти 3,2 миллиона работников в стране, отмечают в комитете. С учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок минимальный уровень оплаты труда вырастет от 850 рублей в центральных и южных районах до 2550 рублей в Чукотском автономном округе, где установлены наибольшие значения указанных коэффициентов и надбавок, уточняют РИА Новости.

Расходы на повышение зарплаты бюджетникам в 2020 году составят около 20,9 миллиарда рублей. При этом треть бюджетных расходов возвратится в федеральный бюджет в виде уплаты страховых взносов и налогов, считают депутаты. Комитет решил порекомендовать принять законопроект в первом чтении.

Ранее специалисты портала по поиску работы выяснили, что россиянам нужно в среднем ежемесячно зарабатывать 161 тысячу рублей. Именно такая зарплата, по мнению опрошенных граждан, сделает их счастливыми. Мужчинам для счастья нужно получать 181 тысячу. Это почти на треть больше, чем желают женщины – 138 тысяч рублей.

