Зарплаты бюджетников вырастут с 1 октября

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С 1 октября у работников бюджетной сферы, не попавших под действие майских указов президента, поднимется зарплата, сообщает "Российская газета".

Изменения затронут работников казенных, бюджетных и автономных федеральных учреждений, в том числе нянечек в детских садах, специалистов отделов кадров, юристов, бухгалтеров и так далее. Зарплата у них вырастет на 4,3%.

Деньги на эти нужды предусмотрены в федеральном бюджете.

В мае 2012 года Владимир Путин поручил за шесть лет увеличить средние зарплаты учителей, социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников – до 200%. В февральском послании Федеральному собранию российский лидер потребовал сохранить такие показатели.

Ранее сообщалось, что через шесть лет средняя зарплата россиян превысит 63 тысячи рублей. Эксперты считают, что зарплата будет расти благодаря ежегодной индексации бюджетникам на уровень прогнозируемой инфляции, повышению МРОТ и за счет роста производительности труда.