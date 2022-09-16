Песков подтвердил, что Путин и Пашинян провели телефонный разговор

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Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян действительно провели ночью телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, был телефонный разговор поздно ночью", – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

До этого о телефонном разговоре Путина и Пашиняна рассказали в кабмине Армении, уточнив, что речь шла о ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Ранее постпред РФ при ООН Василия Небензя призвал Азербайджан и Армению выполнять все имеющиеся договоренности по прекращению огня. Он попросил Ереван и Баку проявить сдержанность и не совершать шагов, которые способны "повысить градус напряженности".

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

В связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН.

