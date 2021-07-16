Песков заявил, что решения проблемы взаимного признания вакцин пока нет

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Работа по признанию вакцин от COVID-19 должна осуществляться на принципах взаимности, однако пока решения этой проблемы нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У представителя Кремля спросили, понимают ли власти, как урегулировать вопрос с непризнанием в мире российских сертификатов о вакцинации и как облегчить выдачу QR-кодов иностранцам, которые привиты зарубежными вакцинами.

"Нет, пока решения этой проблемы нет, но мы знаем о существовании этой проблемы", – приводит слова Пескова ТАСС.

Он добавил, что от зарубежных партнеров Россия ожидает встречного движения, так как не может допустить дискриминации собственных граждан.

Представитель Кремля назвал непризнание вакцин большой проблемой и отметил, что РФ будет приветствовать признание российских вакцин за рубежом.

Говоря о процедуре предоставления QR-кодов иностранцам, Песков сообщил, что об этой проблеме столичные власти знают и постепенно будут ее решать.

Ранее в Кремле заявили о политизации ситуации с признанием российских вакцин. Там также подчеркнули, что в России "политизацией не занимаются".

