Мэр Калуги назвал город практически непригодным для жизни

Фото: vk.com/denisov.kaluga
Калуга стала практически непригодной для жизни из-за погоды в последние дни, заявил мэр города Дмитрий Денисов. Об этом пишет портал kaluganews.com.
Как уточняет издание, глава города остался недоволен плохой работой коммунальных служб. На совещании в городской управе он рассказал, что на прогулке его собака смогла таскать его по льду, при этом сам градоначальник даже не переставлял ноги.
"Сейчас, конечно, перемещаться по тротуарам в городе просто опасно. <...> Во дворах тоже скользко, просто безобразно. Город практически стал непригоден для жизни в эти дни", – заявил Денисов.
Он выразил понимание, что подобная погода является редкостью. При этом глава города призвал городские службы быть готовыми к самым худшим вариантам развития событий.
Ранее в Гидрометцентре предупредили об аномальном половодье в Подмосковье. По словам специалистов, подтопления являются следствием снежной зимы. При этом наиболее опасный участок ожидается на подмосковной части реки Оки.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее объяснил, что в начале недели погода в Москве будет теплее нормы на 5 градусов. При этом устойчивая весенняя погода с температурой воздуха плюс 15–18 градусов ожидается в РФ примерно через месяц или полтора.
Москвичей ожидают заморозки
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