Песков ответил на вопрос, что происходит с Навальным

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба суда

У Кремля нет ни прав, ни желания, ни возможности отслеживать судьбу осужденных. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли данные о том, что происходит с Алексеем Навальным.

Ранее Песков отмечал, что Кремль не отслеживает, где отбывает наказание Навальный.

В сентябре Навального на год перевели в единое помещение камерного типа. Перевод в ЕПКТ считается самым строгим наказанием в колониях.

Ранее первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор по делу об экстремизме Алексею Навальному, по которому ему назначили 19 лет колонии особого режима. Как сообщили в суде, время, которое Навальный уже провел в тюрьме, будет засчитано в общий срок.

Навальный был задержан в январе 2021 года, на тот момент он вернулся в Россию из Германии. Причиной задержания стало нарушение им испытательного срока по делу "Ив Роше". Его приговорили к 3,5 года лишения свободы.

4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Также его обвинили в призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних граждан в опасные действия.