Принимавшие участие в строительстве медцентров военные получат награды

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Военнослужащих и гражданский персонал, которые занимались строительством медицинских центров в регионах, наградят. Соответствующий список президент России Владимир Путин поручил сформировать министру обороны РФ Сергею Шойгу.

"Сергей Кужугетович, я вас прошу представить предложения о поощрении тех военнослужащих, ну и гражданский персонал, которые внесли свой существенный вклад в реализацию тех задач, которые были поставлены в ходе строительства этих объектов – этих и других подобного рода", – сказал президент.

В режиме телеконференции глава государства принял участие в открытии многофункциональных медцентров в Великих Луках, Псковской области и Пскове, построенных министерством обороны. Общая площадь зданий превышает 17 тысяч квадратных метров. Сотрудники этих центров проходят подготовку в Военно-медицинской академии имени Кирова.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия эффективно противостоит коронавирусу. По словам президента, РФ находится на 40-м месте в мире по числу заболевших на 100 тысяч населения и при этом на 100-м месте по показателям смертности от COVID-19.

За последние сутки в России выявили 5 529 новых случаев коронавируса. Всего в РФ выявили 1 073 849 случаев COVID-19, вылечились 884 305 человек, скончались 18 785.