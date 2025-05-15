Песков: российская делегация в Стамбуле с утра ждет "украинских визави"

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Российская делегация в Стамбуле с утра ждет "своих украинских визави, которых пока нет". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, напомнив, что Владимир Путин выступил с инициативой о проведении именно прямых переговоров без предварительных условий.

Как отметил представитель Кремля, президент накануне поставил задачи и определил переговорную позицию делегации по итогам обсуждения всех профильных докладов. Путину будут докладывать и о ходе переговоров "как потребуется".

"Совещание состоялось вчера вечером (в среду, 14 мая. – Прим. ред.), до отлета делегации в Турцию. Состоялось подробное совместное обсуждение всех докладов", – уточнил пресс-секретарь президента.

По его словам, сейчас нет никакой конкретной информации о том, когда могут начаться российско-украинские переговоры и кто будет на них присутствовать со стороны Украины. Кроме того, подчеркнул Песков, Кремль считает преждевременным говорить о том, на каком уровне могут состояться следующие раунды и может ли на встречу отправиться сам Путин. Российский лидер не планирует ехать в Стамбул в ближайшие дни.

"Подготовлена команда российских переговорщиков. <...> Какое участие потребуется дальше, на каком уровне – сейчас говорить преждевременно. Потому что мы не знаем, появятся ли украинские переговорщики или нет и как пойдут переговоры", – заключил Песков.

В процессе переговоров с Украиной, которые планируют провести во второй половине дня в четверг, 15 мая, российская делегация будет работать по созданным Путиным рамкам и определенным инструкциям. Исход встречи во многом зависит от западного руководства киевского режима, подчеркнули в МИД России.

Со стороны Москвы в Турцию приехали помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров заявил, что ситуация в Стамбуле вокруг переговоров России и Украины остается интригой. Он также отметил, что никто не может гарантировать, что переговоры пройдут без проблем.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что по итогам диалога ожидает договоренностей о прекращении огня и об обмене военнопленными, а также надеется на политическую победу.