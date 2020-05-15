Путин призвал не ссылаться на негативный опыт других стран в борьбе с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин призвал не ссылаться на негативный опыт других стран в борьбе с коронавирусной инфекцией.
С таким заявлением глава государства выступил после сообщения губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который во время рассказа о развертывании в городе дополнительных коек и открытии нового медучреждения упомянул об опыте Италии, где пациентам приходилось лечиться практически на матрасах.
"Прошу и вас, и других коллег не ссылаться на то, что происходило в других странах. Они столкнулись с этой проблемой первыми, и им было сложнее. Давайте сделаем так, чтобы с учетом их опыта у нас все было как положено", – отметил российский лидер в рамках совещания об открытии в регионах медцентров Минобороны по оказанию помощи больным COVID-19.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили о том, что тяжесть течения COVID-19 зависит от генетики. В связи с этим людям с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" порекомендовали, помимо основных правил профилактики и лечения, правильно питаться.
Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 10 598 случаев коронавирусной инфекции. Итого в стране зарегистрировано 262 843 случая COVID-19, что на 4,2% больше, чем днем ранее. За последние сутки умерли 113 человек. За весь период скончались 2 418 человек. Выздоровели за сутки 4 696 человек, а с начала эпидемии из больниц выписали 58 226 пациентов.
За последние сутки в России выявили 10 598 случаев коронавируса
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