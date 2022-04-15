Песков заявил, что Путин не планирует региональных поездок в ближайшие дни

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Владимир Путин в ближайшее время не планирует посещать Севастополь или другие регионы, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в ближайшие дни каких-то региональных поездок у главы государства не запланировано. Так он ответил на вопрос журналистов, планирует ли Путин посетить Севастополь в связи с ситуацией с крейсером "Москва".

Ранее сообщалось, что крейсер "Москва" затонул при буксировке в порт назначения. Корабль потерял устойчивость в условиях штормового волнения.

О том, что на ракетном крейсере "Москва" в результате пожара сдетонировал боеприпас, стало известно ночью 14 апреля. В результате ЧП экипаж был полностью эвакуирован.

Очаг возгорания на судне удалось локализовать. Взрывы боеприпасов также были прекращены. Однако позднее стало известно, что при буксировке в порт назначения крейсер затонул. Корабль потерял устойчивость в условиях штормового волнения.

В Минобороны сообщили, что причины произошедшего устанавливаются.

