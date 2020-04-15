Фото: kremlin.ru
Владимир Путин выступит с обращением перед совещанием с членами правительства, намеченным на 15 апреля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он посоветовал дождаться этого совещания, чтобы узнать о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые могут ввести из-за коронавируса.
Отвечая на вопрос журналистов, действительно ли власти собираются выделить на поддержку бизнеса триллион рублей, Песков заметил, что эта информация относится к разряду "слышал звон, не знаю, где он".
"Давайте дождемся сегодняшнего совещания. Меры поддержки бизнеса постоянно находятся в проработке, ситуация мониторится правительством, различные варианты обсуждаются", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
В последний раз Владимир Путин выступал перед совещанием 8 апреля. Он заявил, что страна справится с распространением коронавируса. Президент подчеркнул, что "все проходит, и это пройдет" и что Россия "не раз проходила через серьезные испытания".
Кроме того, российский лидер рассказал о задачах регионов РФ. Так, он поручил Минфину обеспечить регионам гибкость и свободу маневра в распределении средств на противодействие COVID-19.
За последние сутки в столице зафиксировано 3 388 новых случаев коронавируса. В целом в 84 регионах России нарастающим итогом зарегистрировано 24 490 случаев заражения. Это на 16,1% больше, чем днем ранее.
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