Более 147 млн рублей штрафов наложили после проверок качества питания в школах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

По итогам проверки организации горячего питания в школах РФ наложены штрафы на сумму более 147 миллионов рублей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам представителя кабмина, Роспотребнадзор оценил питание в 24,2 тысячи школ. Кроме того, проверке были подвергнуты более 4,3 тысячи поставщиков продуктов.

Чаще всего выявлялись нарушения в области хранения продуктов (порядка 15% случаев), а также их неправильная маркировка и нарушение порядка медосмотра персонала пищеблоков (около 13% и 12,3% соответственно).

"По всем фактам выявленных нарушений приняты меры, предусмотренные законодательством, наложено штрафов на сумму более 147 миллионов рублей, изъято около 59 тонн пищевой продукции, не соответствующей обязательным требованиям, приостановлена деятельность 146 поставщиков пищевых продуктов и 61 поставщик внесен в реестр недобросовестных", – отметила Голикова.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, назвал недопустимыми факты отравления детей в школьных столовых. Он напомнил о недавних подобных случаях и подчеркнул, что питание для школьников должно быть качественным и здоровым.

Глава кабмина допустил, что к работе со школами следует привлекать родителей. Их мнение Мишустин охарактеризовал как "самый объективный и независимый контроль", отметив, что в одной из барнаульских школ подобная инициатива реализована.

Ранее в марте сообщалось, что в Барнауле более 140 школьников с признаками отравления обратились за медпомощью. Инцидент произошел в образовательном учреждении № 128. Позже городские власти уточнили, что к врачам обратились 10 учащихся.

