Врио вице-губернатора Приморья покинул пост

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Врио вице-губернатора Приморского края Константин Межонов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Он курировал вопросы образования, реализации научно-технических и инновационных программ, а также культуры и охраны объектов культурного наследия.

Как сообщил РИА Новости представитель администрации края, 18 марта у Межонова последний рабочий день.

По данным портала "Вести. Приморье", увольнение вице-губернатора связано со скандалом с самосудом над пятиклассником в школе Большого Камня.

Родители устроили самосуд над школьником, который обижал их детей



Сообщалось, что один из учеников школы издевался над детьми, и их родители отвели школьника в мужской туалет, где окунули головой в унитаз.

Департамент образования и науки Приморья взял ситуацию на контроль. Прокуратура края также начала проверку. Директора школы и классного руководителя временно отстранили от исполнения обязанностей.

Следователи возбудили дело по факту побоев, в рамках расследования задержан один человек. Мера пресечения ему не избрана. Также возбуждено дело о халатности органов профилактики школы.