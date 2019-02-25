Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:40

Избивший школьника в Приморье мужчина останется на свободе

суды происшествия

08:40

Поделиться в социальных сетях:

Фото: предоставлено учениками школы

Мужчина, подозреваемый в избиении школьного хулигана в городе Большой Камень, останется на свободе. Суд в Приморье не стал помещать его под домашний арест. Об этом РИА Новости сообщил представитель регионального управления СК.

Собеседник агентства уточнил, что ведомство не намерено требовать применить другую меру пресечения в отношении подозреваемого.

На прошлой неделе родители учеников школы № 2 устроили самосуд над пятиклассником, который издевался над их детьми. Со слов подростка, взрослые завели ребенка в мужской туалет, избили и прилюдно окунули головой в унитаз. В результате 12-летний мальчик получил черепно-мозговую травму.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений"). В свою очередь, родители написали в полицию заявление о причинении телесных повреждений их детям – школьный хулиган избил одноклассницу. По предварительным данным, у пострадавшей диагностирован разрыв селезенки.

В региональном СК отмечали, что в школе создалась "конфликтная нездоровая атмосфера", а обращения родителей в администрацию учебного учреждения не дали результатов. Это привело к совершению противоправных действий в отношении 12-летнего хулигана.

На инцидент обратили внимание и сотрудники приморской прокуратуры. В ведомстве заявили, что проверят школу в части организации профилактической работы. Кроме того, будет дана оценка деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

21 февраля стало известно, что директора школы № 2 отстранили от исполнения обязанностей. Аналогичное решение принято в отношении учительницы, которая руководила классом, где обучался пострадавший ребенок.

Родители устроили самосуд над школьником, который обижал их детей

суды происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика