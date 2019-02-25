Избивший школьника в Приморье мужчина останется на свободе

Мужчина, подозреваемый в избиении школьного хулигана в городе Большой Камень, останется на свободе. Суд в Приморье не стал помещать его под домашний арест. Об этом РИА Новости сообщил представитель регионального управления СК.
Собеседник агентства уточнил, что ведомство не намерено требовать применить другую меру пресечения в отношении подозреваемого.
На прошлой неделе родители учеников школы № 2 устроили самосуд над пятиклассником, который издевался над их детьми. Со слов подростка, взрослые завели ребенка в мужской туалет, избили и прилюдно окунули головой в унитаз. В результате 12-летний мальчик получил черепно-мозговую травму.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений"). В свою очередь, родители написали в полицию заявление о причинении телесных повреждений их детям – школьный хулиган избил одноклассницу. По предварительным данным, у пострадавшей диагностирован разрыв селезенки.
В региональном СК отмечали, что в школе создалась "конфликтная нездоровая атмосфера", а обращения родителей в администрацию учебного учреждения не дали результатов. Это привело к совершению противоправных действий в отношении 12-летнего хулигана.
На инцидент обратили внимание и сотрудники приморской прокуратуры. В ведомстве заявили, что проверят школу в части организации профилактической работы. Кроме того, будет дана оценка деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.
21 февраля стало известно, что директора школы № 2 отстранили от исполнения обязанностей. Аналогичное решение принято в отношении учительницы, которая руководила классом, где обучался пострадавший ребенок.
Родители устроили самосуд над школьником, который обижал их детей
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